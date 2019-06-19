الإقليم يشدد على نصب عدادات الماء وشكاوى من إرتفاع الأجور

2019/06/19 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مدير عام ماء ومجاري إقليم كردستان أنه بعد عامين من التبليغات، قام 75% فقط من المواطنين في الإقليم بنصب العدادات الذكية لقياس المياه.

وقال مسعود كاكة رَش، في تصريح صحفي، "بدأ إنذار الذين لم ينصبوا المقاييس، اعتباراً من هذا الشهر، ثم سنبدأ إجراءات فرض غرامات مالية عليهم".وحذر كاكة رَش الذين لم ينصبوا هذه المقاييس بالقول: "بدأنا منذ مطلع حزيران بإنذار هؤلاء، وبعدها سيعاقب الذين يمتنعون عن نصب المقاييس".وعن نوع العقوبة، قال كاكة رَش: "العقوبة في كل مرة يتم فيها ضبط الحالة هي غرامة قدرها مائة ألف دينار، ثم قد نعمد إلى قطع الماء عنه، فلا يجوز أن يستخدم أحد الماء بدون عداد".وأضاف: "لن نتغاضى عن أحد، وستفرض الغرامات عليهم من خلال المحكمة، لكي يكون المشترك مضطراً لدفعها".ويوجد في إقليم كردستان أكثر من مليون مشترك في شبكة توزيع المياه، وقد بوشر من خلال ثلاث شركات في العام 2016 بنصب عدادات ماء ذكية في مراكز المحافظات ثم في بقية المدن والبلدات، لكن 25% من المشتركين لم ينصبوا تلك العدادات بعد، ويقول كاكة رَش إنه سيتم في المرحلة الثانية من المشروع نصب عدادات في القرى.ويشتكي المواطنون من ارتفاع أجور تزويدهم بالماء الصافي، لكن مدير عام ماء ومجاري إقليم كردستان يقول: "إن أجور الماء الصافي ليست عالية، ويستطيع كل شخص أن يدفعها، وفي حال الاستخدام الجيد للماء فإن العائلة الواحدة لن تدفع أكثر من 15 ألف دينار في الشهر خلال فصل الصيف".انتهى

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