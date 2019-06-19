2019/06/19 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1AMQa1CcfCY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الدين كريم يعود لاربيل .. كردستان تتحدى الدولة وقضائها - تقرير: كرار عظيم) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الدين كريم يعود لاربيل .. كردستان تتحدى الدولة وقضائها - تقرير: كرار عظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).