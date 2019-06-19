نائبة عن الفتح: عدم تخلي كتل المعارضة عن المناصب مخالفة قانونية

2019/06/19 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبرت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الأربعاء، عدم تخلي الكتل السياسية التي ذهبت نحو خيار المعارضة عن المواقع الإدارية والمناصب بانه مخالفة قانونية، فيما أكدت أن ذلك سيضع الكتل المعارضة في إطار ازدواجية الموقف.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، “من حيث القانون يتوجب على الكتل السياسية ترك جميع مناصبها […]

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