البارزاني وعلاوي يشددان على حل المشاكل بين بغداد وأربيل عبر الدستور

2019/06/19 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني في أربيل، ورئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، ملف العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل.

وأشار البارزاني خلال استقباله علاوي والوفد المرافق له في أربيل، الى أهمية حل المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، عبر الحوار المستند الى مواد الدستور العراقي، فيما عبر علاوي عن كامل مساندته الشخصية، ودعم المنبر العراقي، للبارزاني في مهام منصبه الجديد رئيسا لإقليم كردستان.

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