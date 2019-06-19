رئيس اركان الجيش العراقي يصل قاعدة التاجي في بغداد بطائرة هليكوبتر

2019/06/19 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي يوم الأربعاء 19 حزيران 2019، مؤتمراً أمنياً موسعاً بحضور معاونه للعمليات نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد ومدير الاستخبارات العسكرية وقادة فرق قيادة عمليات بغداد والضباط آمري الصنوف في معسكر التاجي وباقي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ضمن قاطع المسؤولية.استهل المؤتمر بكلمة للسيد رئيس الأركان...

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