قدو: الكتل سوفت حل مجلس نينوى خشية شموله محافظات اخرى

2019/06/19 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهم النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، الأربعاء، الكتل السياسية بتسويف حل او تجميد عمل مجلس نينوى، عازيا الأمر إلى خوفها من سريان الموضوع على بقية المحافظات مع صرف الموازنة.وقال القدو لـ/ المعلومة /، ان “مشروع حل مجلس نينوى او تجميد عمله لازال يراوح مكانه في اللجنة القانونية بسبب ضغط الكتل […]

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