الصين تحذر من فتح “أبواب الجحيم” في الشرق الأوسط

2019/06/19 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..حذر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، العالم من فتح “أبواب الجحيم” في منطقة الشرق الأوسط، وندد بالضغوط الأمريكية على إيران، داعيا إياها لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وقال يي للصحفيين، إن الصين قلقة جدا بالقطع” إزاء الوضع في الخليج ومع إيران ودعا كل الأطراف إلى تهدئة التوتر وتجنب الاشتباك.وأضاف، […]

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