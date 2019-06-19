رئاسة الجمهورية تستضيف الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وتشير الى 7 نقاط أساسية

2019/06/19 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكدت رئاسة الجمهورية، الالتزام بوثيقة (الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة) واكمال الكابينة الوزارية خلال اسبوعين.وقال المكتب الاعلامي للرئاسة في بيان تلقت /ميديا نيوز /نسخة منه، ان “السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح استضاف في قصر السلام ببغداد الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور دولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي،مشيرا الى أن” […]

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