التوترات في الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط

2019/06/19 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية ، اليوم الأربعاء، بدعم من انتعاش الآمال بخصوص التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين والتحفيز الاقتصادي المحتمل من البنك المركزي الأوروبي.وتلقت أسواق النفط دعما أيضا من التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات بالمنطقة الأسبوع الماضي.وارتفع خام القياس العالمي برنت في […]

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