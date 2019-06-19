2019/06/19 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أثناء استقباله أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في بغداد، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون بين العراق والكويت.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الحلبوسي رحّب في مستهل اللقاء بأمير دولة الكويت والوفد المرافق له في بغداد، مشيرا إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي والصباح يناقشان آفاق التعاون بين العراق والكويت وكالة خطوة برس.

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