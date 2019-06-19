2019/06/19 | 18:47

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الحلبوسي يؤكـد لاميـر الكويت اهمية حل الملفات العالقـة وادامـة التواصـل

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة إدامة التواصل وحلِّ

جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت .واشار الحلبوسي خلال لقائه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

الصباح إلى عمق العلاقة التاريخية والأخوية والمشتركات بين البلدين،

مثمنًا موقف الكويت الداعم للعراق.من جهته اكد أمير دولة الكويت ، بحسب المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان

، دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات، داعيا إلى زيادة التواصل

وتبادل الزيارات على المستوى البرلماني بين بغداد والكويت، وبما يسهم

بتحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتعاون.

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