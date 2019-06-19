2019/06/19 | 18:47

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الخارجية الايرانية تعلن موعد اجتماع اللجنة النووية المشتركة في فينا

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ان اجتماع اللجنة النووية

المشتركة بين مساعدي وزراء خارحية ايران وفرنسا وبريطانيا

والمانيا وروسيا والصين سينعقد نهاية الأسبوع القادم في العاصمة

النمساوية فينا.

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