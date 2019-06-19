الكويت تدعو لزيادة التواصل وتبادل الزيارات بين البلدين

2019/06/19 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعت امير الكويت صباح الأحمد الجابر الى زيادة التواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.وذكر بيان لمجلس النواب ان “رئيس المجلس استقبل أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق له.بحضور عددٍ من النواب”.

واضاف ان “الحلبوسي رحب في مستهل اللقاء رحَّب بسمو أمير دولة الكويت والوفد المرافق له في بغداد، مشيرا إلى عمق العلاقة التاريخية والأخوية والمشتركات بين البلدين، مثمنًا موقف الكويت الداعم للعراق، وناقش اللقاء آفاق التعاون بين العراق والكويت، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكدًا سيادته على ضرورة إدامة التواصل وحلِّ جميع الملفات العالقة”.

واضاف ان “بحث اللقاء العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والعمل على تنسيق المواقف وتوحيدها في المحافل الدولية إزاء القضايا التي تهم المنطقة”.

من جهته عبَّر سمو أمير دولة الكويت عن سعادته بزيارة بغداد وتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدا دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات، داعيا إلى زيادة التواصل وتبادل الزيارات على المستوى البرلماني بين بغداد والكويت، وبما يسهم بتحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتعاون.

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