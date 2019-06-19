2019/06/19 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت الخارجية المصرية، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ في بيان، ان تلك التصريحات لا تليق بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة، وتنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، وإيحاءات للتشكيك بمؤسسات الدولة ونزاهة القضاء المصري، وعدها محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، مضيفا ان ما صدر من تصريح، سيتم إثارته على أعلى مستوى، بالنظر إلى انعدامه للموضوعية، وما تضمنه من تجاوزات، وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة حسب تعبير البيان.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية المصرية تستنكر تصريحات لمسؤول دولي بشأن وفاة مرسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية المصرية تستنكر تصريحات لمسؤول دولي بشأن وفاة مرسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).