ضربات جوية تستهدف مراكز لوجستية لداعش في الأنبار

2019/06/19 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع ،اليوم الاربعاء، توجيه ضربات جوية استهدفت مراكز لوجستية لداعش في الانبار

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