حرارة الصيف مستقبلاً ستحطم الأرقام القياسية في كل عام

2019/06/19 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تعتقد أن الطقس شديد الحرارة الآن، فأنت لم تر شيئاً بعد.إذ تتنبأ دراسة جديدة بأن أجزاء من العالم "ستحطم" الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في القرن المقبل،

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