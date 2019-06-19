عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتورة فاتن الحلفي: المفوضية تسعى لا نصاف حقوق النساء من كل المكونات وضمان مشاركتهن في جميع جوانب الحياة

2019/06/19 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتورة فاتن الحلفي سعي المفوضية لانصاف حقوق النساء من كل مكونات الشعب العراقي اللواتي تعرضن للأضرار الجسدية والنفسية من قبل عصابات داعش الارهابية.جاء ذلك خلال لقائها بمسؤولة ملف المرأة بمكتب حقوق الانسان ببعثة الامم المــــــــتحدة لــــــــمساعدة العراق ميشيل كيمانزي. وقالت الحلفي “نعمل على انصاف واسترداد حقوق كل […]

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