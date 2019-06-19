القبض على ثلاثة متهمين في نزاع عشائري وسط البصرة

2019/06/19 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الاجهزة الامنية القبض على ٣ متهمين وضبطت بحوزتهم أسلحة واعتدة في نزاع عشائري اندلع في منطقة خمسة ميل وسط البصرة .وذكر بيان لقيادة شرطة محافظة البصرة ” انه بعد ورد معلومات بحصول نزاع عشائري مسلح في منطقة خمسة ميل ” تم تشكيل قوة مشتركة من قسم شرطة البلدة الثانية وافواج الطوارئ ومفارز شرطة […]

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