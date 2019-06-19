2019/06/19 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4bW_UKTR9Uk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئیس مجلس الوزراء العراقي يستقبل امير دولة الكويت) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئیس مجلس الوزراء العراقي يستقبل امير دولة الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).