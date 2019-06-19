ملف المخيمات يعود من جديد.. حديث عن معاناة وقلة تعويضات

2019/06/19 | 18:58

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سومر نيوز: بغداد..



يقف الرجل الستيني، أبو محمد الفهداوي على باب خيمته المهترئة في مخيم الحبانية بمحافظة الأنبار، ي...

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