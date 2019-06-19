قدو: الكتل سوفت حل مجلس نينوى خشية شموله محافظات اخرى

2019/06/19 | 18:58

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بغداد:سومر نيوز

اتهم النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، الأربعاء، الكتل السياسية بتسويف حل او تجميد عمل مجلس نينوى، عاز...

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