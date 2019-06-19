صحيفة عبرية: الكيان الصهيوني يخشى من هجمات حزب الله اذا فشلت الضغوطات على ايران

2019/06/19 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… كشف تقرير لصحيفة (تايمز اوف اسرائيل) العبرية ، الاربعاء، أن “هناك قلقا متزايدا بين مسؤولي الاستخبارات الصهاينة والغربيين من اثارة إيران استفزازًا ضد إسرائيل لتصعيد نزاعها مع الولايات المتحدة وإجبار واشنطن على الجلوس الى طاولة المفاوضات”.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن التحليلات اشارت انه مع تزايد التوترات وعدم تراجع الولايات […]

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