لتطوير واقعه الزراعي والمائي.. العراق يوقع اتفاقا تعاونيا مع جامعة هولندية

2019/06/19 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الزراعة، صالح الحسني، اليوم الاربعاء، أن العراق بصدد توقيع اتفاق مع جامعة هولندية لتطوير الوضع الزراعي والمائي في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي

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