رفض الطعن ضد إيقاف نيمار في دوري الأبطال

2019/06/19 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء أنه رفض طعنا ضد عقوبة إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لـ3 مباريات في دوري أبطال أوروبا

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