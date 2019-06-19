الاتصالات العراقية تصدر بيانا حول انقطاع الانترنت ببغداد

2019/06/19 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الاتصالات العراقية، الاربعاء، توضيحا حول انقطاع وضعف خدمة الانترنت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات....

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