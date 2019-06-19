2019/06/19 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتابعة- النبأ للأخبار/أصدر الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، أمراً بعدم ختم جوازات سفر السياح الاجانب في جميع المطارات لجذب المزيد من السواح.وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي في تصريح صحفي، إن "رئيس الجمهورية حسن روحاني اصدر ايعازا بعدم ختم جوازات سفر السياح الاجانب، مشيرا الى ان "هذا القرار اتخذ من اجل مواجهة الارهاب الاقتصادي الذي تقوم به اميركا ضد الشعب الايراني وكذلك من اجل جذب المزيد من السياح الاجانب الى البلاد".

وجاء هذا القرار بعد مواجهة بعض السياح الاجانب مشاكل في ختم تأشيرة الدخول الى ايران بسبب العقوبات الامريكية عليها.انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تلغي ختم الجوازات من السياح الاجانب في المطارات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تلغي ختم الجوازات من السياح الاجانب في المطارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).