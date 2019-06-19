2019/06/19 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، اتفاق رئيسها خالد العطية مع السفير السعودي عبد العزيز بن خالد الشمري على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “العطية التقى اليوم السفير السعودي في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد انقطاع لـ30 عاما..



الاتفاق على منح تأشيرة الحج من بغداد وكالة خطوة برس.

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