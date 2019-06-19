فوزان للجوية والزوراء بدوري الكرة الممتاز

2019/06/19 | 19:06

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بغداد اليوم

حقق فريق الجوية بكرة القدم اليوم الاربعاء، الفوز على الكرخ 3-1، ضمن منافسات الجولة 32 بدوري الكرة ا...





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