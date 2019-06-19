2019/06/19 | 19:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
حقق فريق الجوية بكرة القدم اليوم الاربعاء، الفوز على الكرخ 3-1، ضمن منافسات الجولة 32 بدوري الكرة ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فوزان للجوية والزوراء بدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
حقق فريق الجوية بكرة القدم اليوم الاربعاء، الفوز على الكرخ 3-1، ضمن منافسات الجولة 32 بدوري الكرة ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فوزان للجوية والزوراء بدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فوزان للجوية والزوراء بدوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).