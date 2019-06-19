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فوزان للجوية والزوراء بدوري الكرة الممتاز


فوزان للجوية والزوراء بدوري الكرة الممتاز
2019/06/19 | 19:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

حقق فريق الجوية بكرة القدم اليوم الاربعاء، الفوز على الكرخ 3-1،  ضمن منافسات الجولة 32 بدوري الكرة ا...

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