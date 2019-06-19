الحلبوسي خلال لقائه أمير الكويت: من الضروري حل جميع الملفات العالقة بين البلدين

2019/06/19 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفعيل العلاقات الدبلوماسية البرلمانية

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