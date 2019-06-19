2019/06/19 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب البرازيل إلى الدور المقبل من كأس العالم للسيدات بفضل فوزه على نظيره الإيطالي1-0 سجلته النجمة مارتا في المرحلة الثالثة "الأخيرة" من الدور الأول لحساب المجموعة الثالثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل وأستراليا تتأهلان الى ثمن نهائي "مونديال السيدات") نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل وأستراليا تتأهلان الى ثمن نهائي "مونديال السيدات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).