2019/06/19 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك ان كمرك ام قصر الاوسط في محافظة البصرة سجل هذا اليوم الأربعاء اعلى أيرادات متحققة فيه منذ تاريخ العمل فيه بحدود الملياري دينار رغم التحديات والضغوط التي تواجه العمل الكمركي و التي تقف في وجه الأرتفاع الملحوظ في الأيرادات خلال هذه الفترة من عمر الهيئة .وأكدت الهيئة “أن هذا الأنجاز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:رغم التحديات ام قصر الاوسط يسجل أعلى ايرادته بما يقارب الملياري دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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