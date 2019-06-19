2019/06/19 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد مجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور بشير الحداد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان مع نواب من لجنة الصداقة الإيرانية العراقية في مجلس الشورى، وتم التباحث بين الجانبين في عدد من المواضيع ومناقشة آليات سبل تعزيز التعاون المشترك وبما تخدم المصالح المشتركة للشعبين.رئيس الوفد العراقي أفاد في سياق حديثه مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد من طهران:العراق يثمن مواقف الدول الجوار التي وقفت معنا في أوقات المحن والأزمات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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