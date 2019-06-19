مفوضية حقوق الانسان: أوضاع السجناء ببعض السجون سيئة جدا

2019/06/19 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار عضو مجلس المفوضين، في المفوضية العليا لحقوق الانسان هيمن باجلان، الى سوء اوضاع السجناء في بعض السجون بالعراق.

وأوضح باجلان في بيان، ان السجناء يعانون اوضاعا سيئة جداً، في ظل غياب البرامج التأهيلية الفكرية والبدنية لهم، إضافة الى اكتظاظ اغلب السجون بأعداد كبيرة من النزلاء، مبينا ان الاحصاءات تشير الى وجود أكثر من ثمانية وعشرين ألف محكوم، وتسعة وعشرين ألف موقوف على ذمة التحقيق، لم تحسم قضاياهم لغاية الان.

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