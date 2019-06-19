الطاقة النيابية: ضعف الوزير وصراعه مع الوكلاء والمدراء العامين أهم أسباب تراجع الكهرباء

2019/06/19 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة الطاقة النيابية، الأربعاء، أن ضعف وزير الكهرباء لؤي الخطيب وخلافه مع الوكلاء والمدراء العامين داخل الوزارة أهم أسباب تراجع الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، فيما بينت أن الخطيب غير قادر على اتخاذ القرارات المصيرية تجاه المدراء العامين والوكلاء غير الكفوئين.وقال عضو اللجنة هيبت الحلبوسي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن […]

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