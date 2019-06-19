2019/06/19 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية، اليوم الاربعاء، مع السفير السعودي عبد العزيز بن خالد الشمري على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد .وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان وتلقته وكالة صدى، ان” العطية التقى السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري وجرى الاتفاق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تمنح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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