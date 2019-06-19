2019/06/19 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف مصدر برلماني في تحالف سائرون، الأربعاء، عن سعي زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لإعلان اعتصام مفتوح بعد انتهاء مهلة العشرة ايام التي منحها لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإكمال الكابينة الوزارية المتبقية.وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الصدر يخطط للاعلان عن اعتصام مفتوح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يهدد باعتصام مفتوح في ساحة التحرير بعد انتهاء مهلة الـ10 أيام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يهدد باعتصام مفتوح في ساحة التحرير بعد انتهاء مهلة الـ10 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).