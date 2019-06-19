البصرة… اقتراب موعد انطلاق التظاهرات.. «كلا لحكم العمائم»

2019/06/19 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق يؤكد ناشطون وأعضاء #تنسيقيات_التظاهرات في محافظة #البصرة، اقتراب موعد انطلاقها تزامناً مع اشتداد #الأزمة_السياسية بين الأحزاب ورئيس الحكومة #عادل_عبد_المهدي، بسبب فشله بإدارة أزمة #الخدمات وتحديداً توفير […]

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