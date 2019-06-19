وزارة الاتصالات تصدر توضيحا حول أسباب الانقطاع والضعف في خدمة الإنترنت

2019/06/19 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء،(19-6-2019) توضيحا حول أسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت بعموم البلاد.وقالت وزارة الاتصالات في بيان وتلقته وكالة صدى، “أسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت ب‍بغداد وعدد من المحافظات اليوم، هو تعرض الكيبل الضوئي المجهز لخدمة الإنترنت لقطع بمنفذ بدرة داخل الأراضي الإيرانية”.واضاف البيان، أن الخلل “ادى

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