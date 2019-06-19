أهم أسباب تراجع الكهرباء.. ضعف الوزير وصراعه مع الوكلاء والمدراء العامين

2019/06/19 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، أن ضعف وزير الكهرباء لؤي الخطيب وخلافه مع الوكلاء والمدراء العامين داخل الوزارة أهم أسباب تراجع الطاقة الكهربائية في

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