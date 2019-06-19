النزاهة النيابية تكشف عن اكتمال ملفات استجواب وزيرين

2019/06/19 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عن موعد استجواب وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين، من قبل

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