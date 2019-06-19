عادل عبد المهدي يستقبل امير الكويت صباح الاحمد الصباح في بغداد

2019/06/19 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، امير دولة الكويت، صباح الاحمد جابر الصباح”.وذكر بيان مقتضب لمكتب عبد المهدي وتلقته وكالة صدى، ان” رئيس الوزراء استقبل عصر اليوم امير دولة الكويت، صباح الاحمد جابر الصباح والوفد المرافق له”.وكان امير الكويت قد وصل بغداد صباح اليوم في زيارة رسمية يرافقه وفد وزاري

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