الأمير الصباح يغادر العراق .. بعد ختام اجتماع مع الحلبوسي

2019/06/19 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اختتم امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زيارته الى بغداد بعد سلسلة لقاءات منفصلة عقدها فور وصوله صباح الاربعاء، مع رئيس الجمهورية رهم صالح ثم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل أن يختتمها بلقائه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.واستقبل الحلبوسي بحضور عددٍ من النواب أمير دولة الكويت والوفد المرافق […]

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