2019/06/19 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تعرض حارس مرمى نادي الميناء، ياسين كريم، الاربعاء، لوعكة صحية ستبعده عن مواجهة الفريق امام فريق الحسين في دوري الكرة الممتاز.وقال المنسق الاعلامي للنادي حيدر الحمود لـ / المعلومة/ إن “حارس مرمى الفريق ياسين كريم سيغيب عن مباراة اليوم أمام نادي الحسين لأسباب صحية”.واوضح أنه “باصابة كريم، اصبح عدد الغائبين عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسباب صحية تُبعد حارس السفانة عن مواجهة فريق الحسين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسباب صحية تُبعد حارس السفانة عن مواجهة فريق الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).