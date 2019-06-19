واشنطن: إيران استغلت الإتفاق النووي لتمويل ميليشياتها في المنطقة

2019/06/19 | 19:37

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بغداد اليوم _ متابعة

قال المبعوث الاميركي الخاص بالملف الإيراني، بريان هوك، اليوم الأربعاء، أن طهران استغلت الاتفاق النووي لتمويل ميليشياتها في المنطقة.

يتبع ..

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الأربعاء، 19 حزيران، 2019، عن حراك لتوسيع جبهة المعارضة التي اعلنها تياره ، مبينا أنها لا تهدف الى اسقاط حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال البديري، في تصريح خاص لـ(بغداد

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عن موعد استجواب وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين، من قبل البرلمان.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "اوراق استجواب و

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال استقباله أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاربعاء، ضرورة حل جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت.

وقال الحلبوسي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير &

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