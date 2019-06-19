الكويت: ثمة خطوات جادة لربط العراق بشبكة الكھرباء الخلیجیة

2019/06/19 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء الكویتي خالد الفاضل،الاربعاء، ان الكویت بصدد توقیع اتفاقیة نفطیة مشتركة مع العراق فور اتمام دراسة تتعلق بوضع حقول الشمال.

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