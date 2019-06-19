2019/06/19 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع المصرف العراقي للتجارة، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الشركة الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع اتفاقية بين المصرف العراقي للتجارة والشركة الهندية للحلول المعلوماتية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع اتفاقية بين المصرف العراقي للتجارة والشركة الهندية للحلول المعلوماتية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).