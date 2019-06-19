العراق وايران يبرمان مذكرة في مجال السياحة الطبية

2019/06/19 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرم العراق ، الاربعاء، مذكرة تعاون بمجال السياحة الطبية مع الجمهورية الاسلامية في مدينة اردبيل الايرانية.

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