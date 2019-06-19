فوزان للقوة الجوية والزوراء بدوري القدم العراقي

2019/06/19 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية، اليوم الاربعاء، على مستضيفه فريق الكرخ بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما لحساب الجولة 32 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اهداف الفوز للقوة الجوية سعد ناطق في الدقيقة 36 وعماد محسن في الدقيقتين 75 و82، بينما سجل هدف الكرخ الوحيد اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة الثامنة.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد القوة الجوية الى 69 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما بقي رصيد الكرخ 55 في المركز الرابع.

بدوره، فاز فريق الزوراء على فريق الصناعات الكهربائية بهدف دون رد، سجله اللاعب المحترف عمر منصوري في الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب التاجي الرياضي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق الزوراء الى 56 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق الصناعات الكهربائية عند 32 نقطة في المركز 17.

وضمن الدور ذاته، تعادل فريق النجف وضيفه فريق الديوانية، بهدف واحد لكل منهما، في اللقاء الذي جرى على ملعب النجف الاولمبي.

تقدم فريق النجف بهدف عبر اللاعب طاهر حميد في الدقيقة 52، لكن فريق الديوانية حقق التعادل في الدقيقة 96 بواسطة اللاعب فلاح عبد الكريم.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد فريق النجف 36 نقطة في المركز 13، فيما بات رصيد فريق الديوانية 34 نقطة في المركز 15 بجدول الترتيب.

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