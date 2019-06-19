2019/06/19 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الاربعاء، عن القبض على عصابة سرقة مكونة من عدة نساء في الكاظمية.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “حضرت الى مكتب مكافحة اجرام الكاظمية امرأة تدعي بتعرضها الى سرقة مبلغ من المال من داخل حقيبتها الشخصية”ز واضافت “تم تشكيل فريق، وعلى اثره

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة سرقة في الكاظمية وكالة خطوة برس.

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