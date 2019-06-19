كتلـة الديمقراطـي الكردستاني: عبد المهدي في مأزق حرج والكابينـة الوزاريـة تستكمـل في الفصل التشريعي المقبل

2019/06/19 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة الحزب الديمقراطـي الكردستاني ان استكمـال الكابينة الوزاريـة سيتـم خلال الفصل التشريعـي المقبل .وذكـر النائب احمد الصفار في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” الفصل التشريعي الثاني سينتهي دون استكمال الكابينة الوزارية بسبب عدم توافق الكتل السياسية واستمرار خلافاتها حول اختيار المرشحين “، مشيرا الى استمرار جلسات مجلس النواب حتى الثالث من تموز المقبل […]

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